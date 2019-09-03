今日台灣，明日香港！黃之鋒：台港同行捍衛民主自由

2019-09-03 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒與香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉今早抵台，下午將拜會民進黨中央黨部，稍早黃之鋒在臉書發文表示，過去台港常流行一句「今日香港，明日台灣」，但他認為，「現在不要再預設我們是必然失敗的弱者」，應該要試著說「今日台灣，明日香港」，來爭取和捍衛民主自由，這才是台港人民要有的志氣。

黃之鋒提到，三人此行的目的有三點，首先就是透過講座和會面，讓台灣社會了解香港政治面對大搜捕和《緊急法》陰霾的最新情況；第二是在肯定台灣政府一直跟進赴台港人情況的同時，了解台灣政界對進一步發展對赴台港人提供「人道求助」的想法；第三則是希望鼓勵台灣總動員，民間可促成一次台灣民眾支持香港的大型集會。黃之鋒強調：「因為我們相信，台灣民眾以大規模行動支持香港，讓中共看到台港人民的團結，將會帶來極大的力量。」

過去台港常流行一句「今日香港，明日台灣」，黃之鋒感嘆，有時候說多了，就連自己都相信這是台港人民的宿命，但現在香港的反送中運動，說明了「大衛是有可能戰勝巨人歌利亞」的，當一國兩制在港已全面崩壞，只希望台灣人能成為香港人的後盾，「讓我們一起勇敢，共同抵抗中共壓迫」。

文末黃之鋒則盼望：「從今日起，我們換個講法，不要再預設我們是必然失敗的弱者，試著說『今日台灣，明日香港』，爭取和捍衛民主自由，才是台港人民應該有的志氣。」

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