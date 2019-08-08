反送中》布袋彈不致命？ 民間記者會：警應親身作射擊測試

2019-08-08 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕數名曾參與反送中運動的抗爭者，繼昨日召開「民間記者會」後，今日再度召開記者會呼籲，警方應安排警務人員在5公尺內進行海綿彈、布袋彈及橡膠子彈的射擊測試，用以證明警方說這些都是「非致命武器」的說法。

綜合香港媒體報導，日前浸大學生會會長方仲賢購買觀星用雷射筆遭捕。警方將觀星用雷射筆誇大為「鐳射槍」，甚至稱雷射筆為「具有攻擊性武器」。而上月21日元朗白衣人手持鐵條、木棍等硬物襲人，但警方在場的元朗區助理指揮官游乃強卻表示，「沒看到攻擊性武器」。「民間記者會」發言人陳先生在記者會上批評，警方如此判斷完全是雙重標準。

有鑒於香港警方在昨日的記者會上當場「試射鐳射槍」且過往多次強調「公眾知情權」，「民間記者會」今日呼籲警方回應市民要求，在今天的記者會上安排員警，進行海綿彈、布袋彈及橡膠子彈的5公尺射擊測試，讓公眾驗證警方「非致命武器」的說法是否為真。

不過，香港警方在下午4點的例行性記者會上表示，警方所使用的武器，有了解原廠的數據，所以不會回應市民做「5公尺實驗」的要求。

另外，香港警方兩名高層官員在今日的記者會上，對記者不斷提問「警方是否有使用過期催淚彈」並要求只需要回答「一句話，有或沒有」時，卻同時默不作聲，場面相當尷尬。

民間的唯一「大台」是政府、駁「幕後黑手說」

行政會議成員葉劉淑儀及葉國謙今早表示，相信示威者背後必有「大台（大組織）」。葉劉淑儀更稱，她相信背後有個「隱形、非常精密的老大哥」，可以善用各種科技串連大型示威。對此，「民間記者會」另一位發言人李小姐表示，民間的唯一「大台」是政府，因為網友是針對政府的回覆作出反應。李小姐指出，政府應該反思為什麼網路可以號召出數百萬人上街遊行。

對於港澳辦及中聯辦近日稱，激烈示威是有策劃及組織者，「民間記者會」強調，這只是因為香港人善用網路，進行自發活動。目前他們約有100名網友集中精力負責「民間記者會」，且還有1000名義工協助。李小姐表示，香港是國際金融中心，不明白要如何善用科技的人要打開眼界，不要固步自封。

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