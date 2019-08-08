反送中》「鐳射槍」照10秒就燒？拿親中報紙實驗結果...

2019-08-08 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕港人為聲援昨（6）日被捕的浸會大學學生方仲賢，今（7）日發起「無懼暴政，七夕觀星」活動，現場有數百港人聚集，除了以雷射筆「觀星」外，活動現場，還有港人集中雷射光線於親中媒體的報紙上並予以倒數，不過該報紙最後卻未能起火，現場港人除了紛紛笑稱「鐳射革命」、「退貨」，也打臉了警方的今日下午的說法。

綜合香港媒體報導，香港浸大學生會長方仲賢昨日被多名便衣警察攔查，警方稱他買了觀星用的雷射筆，涉「藏有攻擊性武器」，將方仲賢押入深水埗警署。港人對此大為不滿，昨日一度包圍警署，被警察以催淚彈清場。

警方在今日下午召開記者會時，堅稱方生買的是可以射穿紙張、危及警員安危的「鐳射槍」，還當場以「鐳射槍」照射紙張用以證明其說法。而該紙張在「鐳射槍」的照射下僅10秒便已冒煙。現場有媒體質疑警方舉措，認為不該示範證物威力，恐影響日後法庭審訊，對此警方坦承，「沒有，也覺得沒必要徵詢法律意見」。

今日晚間8時，港人聚集在尖沙咀天文館外，以雷射筆「觀星」，並多次將雷射光線集中在某一點卻都沒有著火，民眾紛紛笑說「暫未起火」、「回水」（退貨）、「一定是我買的雷射筆威力不夠」，諷刺今日下午警方的發言。也有人高舉親中媒體《大公報》的報紙，眾人將雷射光線投射其上，也未見冒煙更無火光，現場「回水」、「鐳射革命」的呼聲不絕於耳。

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