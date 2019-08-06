反送中》駁港府「抗爭影響經濟」 市民首開「民間記者會」

2019-08-06 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕為了反駁香港特區政府的不實言論，3名曾參與反修《逃犯條例》抗爭運動的香港市民，今日召開首次「民間記者會」。記者會中，除了反駁港府「反修《逃犯條例》運動影響經濟的說法」，要求港府立即回應5大訴求以外，3名香港市民也強調，自己僅是普通的香港市民，並不代表所有網友和抗爭者。

根據《星島日報》報導，昨（5）日財政司司長陳茂波在記者會上表示，過去2個月社會事件影響香港的經濟情況，今年第2季的生產總值只成長了0.6%，比起第一季下跌了0.3%，而在出口方面，今年第1季下跌，第2季也下跌，且下跌幅度有加速之勢。而在零售業方面，6月的銷售成長比5月下跌6.7%。

綜合香港媒體報導，「民間記者會」發言人之一的陳先生指，陳茂波意圖抹黑示威遊行影響經濟發展。陳先生表示，零售業以及出口業的放緩，早在4、5月就已出現，因此，香港貨物出口在第2季受全球經濟影響下大跌，才是經濟失速的最主要原因。陳先生指出，第2季香港經濟增長放緩與遊行沒有直接關係。

金先生表示，抗爭活動以來，警方持續濫權，武力不斷升級，罔顧市民大眾安危，他呼籲警方不要以民為敵，且要履行警察「不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意」的誓言。另外，金先生表示，昨日「七區集會」共有30萬人出席，反映出參與者們的訴求堅定、態度一致，要求政府立即回應民間5大訴求。

在提問階段多名記者究發言者的代表性提出問題，發言人之一的曾小姐表示，今日發言的3人不代表前線抗爭者，而是收集了來自朋友、居民、遊行人士，不同團體、不同人士的意見。曾小姐表示，群體代表性將會不斷擴大，也歡迎任何人使用「民間記者會」平台發表意見。

金先生表示，他們是透過即時通訊軟體「Telegram」來溝通，而在「連登討論區」上發出記者會通知的，也不是他們。根據「立場新聞」報導，網友提及昨晚8點多在「連登討論區」上表示，今早11點有「第一次民間記者會」。不少網友在討論區上討論召開記者會的策略，而會後，也有網友持續在討論區內記者會的狀況，並且進行檢討。

第一次民間記者會新聞稿

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法