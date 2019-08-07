雷射筆=攻擊性武器？警逮大學生 港星怒：拿藤條的呢！

2019-08-07 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸大學生會方姓會長昨晚傳出在深水埗鴨寮街一間店買觀星用雷射筆時，突遭便衣警抓走，理由是他涉嫌藏有攻擊性武器，數千人聞訊前往包圍警署聲援，但最後被以催淚彈清場。對此，曾在港英時期作過警察的港星王喜在臉書撰文質疑港警行徑公平與否，引發網友迴響。

王喜在文中表示，若這款觀星筆（雷射筆）屬「攻擊性武器」，那你應該將販賣的店家抓出才對，是不是？

王喜在文中指出，不如全港搜屋，把境內持有這種觀星筆的人抓出好不好？那賣藤條的、買藤條、拿藤條的人，也要不要抓呢？

該篇貼文至今累計逾萬人按讚、逾千人分享轉傳，「講得好」、「多謝你，少數願意出聲的藝人」、「他們想像力太豐富」、「荒謬」、「應該嚴禁售賣任何長條型或棍型的物體」、「鉛筆也有殺傷力，是否也要禁止販售」。

部分網友則質疑，買雷射筆的用途，例如會不會被用來射警察的眼睛；另有人感嘆，「現代的警察已經不是大家所認識的了」。

香港浸大學生會方姓會長昨晚傳出在深水埗鴨寮街一間店買觀星用雷射筆時，突遭便衣警抓走，理由是他涉嫌藏有攻擊性武器，數千人聞訊前往包圍警署聲援，但最後被以催淚彈清場。對此，曾在港英時期作過警察的港星王喜在臉書撰文質疑港警行徑公平與否，引發網友迴響。（美聯社）

王喜在文中嗆聲，「那賣藤條的、買藤條的人，也要不要抓呢？」（圖翻攝自臉書粉專「WONG HE 王喜」）

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