港生攜「雷射筆」被捕 警方堅稱「鐳射槍」殺傷力強

2019-08-07 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學的方姓學生昨（6）日晚間因購買觀星用的雷射筆，遭深水埗警方逮捕，引發千人到場聲援，要求警察放人；港警今（7）日下午召開記者會，聲稱昨日清場逮捕9人，而方生購買的大量的「鐳射槍」，具「危險性」。

綜合港媒報導，浸會大學學生會長方仲賢昨日晚間8時左右被多名便衣警察攔下，指其藏有攻擊性武器「雷射筆」，將其扼頸押入深水埗警署。浸會大學學生會痛批警察「白色恐怖」、「濫捕」，約有2000人到警署外抗議，深夜警方使用催淚瓦斯壓制群眾，多人遭到逮捕。

港警今日於記者會中指出，昨日清場拘捕了7男2女共9人，年齡介於20至45歲間，這批示威者涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行公務、藏有攻擊性武器。警方拿出從方仲賢處搜出的10支雷射筆，稱方生使用的是高能量的「鐳射槍」，當場示範將雷射筆的紫藍色光照向白紙，約10秒後冒出白煙和燒焦味；警方表示，由於認為近日的暴力事件都有雷射光線，妨礙警員工作、傷及警員眼睛恐造成永久性失明、皮膚有灼傷危險，加上昨日攔查方仲賢時，方選擇逃跑，「形跡可疑」，所以將其制伏拘捕。

現場有記者質疑，警察此舉等同公開討論證據，會影響法庭審訊結果，涉妨礙司法公正，然而警方稱，有責任向大眾示範，認為沒必要徵詢法律意見。至於為何堅持要將「雷射筆」稱為「鐳射槍」，警方表示，「鐳射槍」這個詞更能讓大家明白工具本身有高能量。

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