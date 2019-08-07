中生阻撓港生反送中 紐西蘭罕見譴責中國打壓言論自由

2019-08-07 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭大學日前有香港學生因設立聲援反送中的「藍儂牆」（港稱連儂牆），竟遭中國留學生威脅和攻擊。紐西蘭政府週一會見中國代表譴責其言論和行動，包括試圖打壓言論自由，還表態力挺暴力行動。

綜合外媒報導，上月29日下午，奧克蘭大學校園有一群學生在維護「藍儂牆」，一名女港生賽琳娜．李（Serena Lee）遭3名中國男學生挑釁，還以肘部將她撞倒在地。對於中生的暴力行徑，中國駐奧克蘭總領事讚揚此舉是「自發性的愛國主義」行為，紐西蘭警方則已對這起衝突事件展開調查。

事發後，紐國政府罕見地對中國最近打壓言論自由、集會自由和學術自由的行動表達擔憂，外交部官員週一（5日）會見中國代表，重申紐西蘭維護和尊重言論自由，尤其是在大學校園。

紐國網媒《新聞編輯室》（Newsroom）指出，隨著紐西蘭與其他國家一起發表聯合聲明，譴責中國打壓新疆的維吾爾人與少數民族，似乎象徵紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）對中國的態度發生變化。

阿爾登週二證實外交暨貿易部重申了紐國在言論自由方面的立場，「我們保護這一點，這是我們的一部分」。她強調，紐國重視言論自由，特別是在大學校園和學術環境中，也提到當局會維護學術自由不受外國實體和政府干預。

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