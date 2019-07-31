紐西蘭港生設立藍儂牆 遭中生攻擊

2019-07-31

澳洲昆士蘭大學日前曾有香港學生力挺「反送中」抗爭，遭中國留學生嗆聲動粗。紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）二十九日也有港生因設立聲援反送中的「藍儂牆」（港稱連儂牆），橫遭中國留學生威脅攻擊，校方已就此展開調查。臉書專頁「New Zealand Hong Konger」發佈的影片顯示，二十九日下午，奧大校園有一群學生在維護「藍儂牆」，二十七歲女港生賽琳娜．李（Serena Lee）遭三名中國男學生挑釁，並以肘部將她撞倒在地，後來她的友人通知校園保全到場並報警處理，三名中生才匆匆離去。據報導，賽琳娜表明自己聽不懂「普通話」，因為不喜歡中國才搬到紐西蘭，中國學生大罵「香港是中國一部分，如果妳不喜歡中國，滾出中國！」還嗆她聽不懂普通話，「所以是一隻豬」。

（圖：取自New Zealand Hong Konger臉書，文：編譯陳正健）

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