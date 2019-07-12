支持香港反送中！東京澀谷也出現「藍儂牆」

2019-07-12 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮未息，陸續有人在各地自發性設置貼滿彩色便條紙的「藍儂牆」（Lennon Wall，香港稱連儂牆），讓民眾能在上方抒發己見，而此一行動也延燒到日本，有香港人今天（12日）在東京澀谷發起「第一回東京突發藍儂牆」活動，邀請日本人、在日香港人、遊客等任何人，到場寫下對香港的支持。

發起人之一的Joanna，10日在臉書發布活動預告，指出活動將定在日本時間週五（12日）的晚上6點半至8點半，地點則設在澀谷車站的「忠犬八公像」前。

《立場新聞》報導，東京藍儂牆的形式和香港稍有不同，此場活動中，參與民眾可以將寫完的便條紙貼在發起人手持的版子上，也可以貼在身穿黑衣、黑口罩，以肉身充當藍儂牆的男子身上，原因在於日本較難找到能貼的牆壁，以及也是為了防止對日方造成困擾。

報導指出，目測活動現場約有一半是日本人，且有不少人是在看到網路宣傳後才特意前來。Joanna表示，他們將會帶這些便條紙回香港，貼到各區藍儂牆，「將在日本香港人的思念帶到香港。」另外也考慮之後在日本其他地區發起類似活動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法