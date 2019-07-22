反送中》林鄭月娥：香港治安重要，一國兩制也「至為重要」

2019-07-22 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港《反送中》抗爭進入第7週，721遊行結束後，元朗港鐵站深夜出現大批白衣人痛毆示威者，造成45傷1命危。特首林鄭月娥今（22日）在記者會上，卻先譴責示威者圍堵中聯辦，後批評元朗白衣人的暴力行為，並於受訪過程中，強調一國兩制「至為重要」。

綜合港媒報導，現場有記者提問，林鄭月娥先是譴責示威者，後才談及元朗暴力事件，是否認為污損中國國徽事件比市民人身安全更重要？對此，林鄭月娥回應：「香港的治安很重要，香港作為商業金融中心很重要，香港市民日常生活受到保障很重要，但我相信每一位市民都認同，香港能夠繼續成功落實『一國兩制』也非常重要，甚至『至為重要』。」

她說，有些激進人士污損國徽，已踐踏一國兩制中一國的原則，對香港傷害非常大。

針對有港人投訴警方太晚到現場處理暴力事件，及撥打緊急求助電話「999」卻未通，警務處處長盧偉聰表示，2名軍裝警員在接獲報案的7分鐘後抵達現場，卻發現大批人士手持武器，在沒有足夠裝備及警員人數不足下，2人要求增援，然而警方先前已接獲其他案件報案，加上當時大量人手已抽調到香港島應對反送中遊行後的暴力衝突，因此在獲報後的35分鐘後，裝備充足的警力才到場處理。

此外，林鄭月娥被問及是否會將元朗事件定性成「暴動」，而她沒有正面回答，只稱定性對日後檢控工作無意義，為避免引起社會焦慮和誤會，任何個案均應由警務處調查，再經律政司進行研究，決定是否檢控。

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