白衣人持藤條襲港人 港媒高層︰早該以藤條教小孩

2019-07-22 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗西地鐵站昨（21日）晚間發生白衣人持「藤條」等武器，對記者、旅客暴力攻擊，早在建制派20日所舉行的「守護香港」集會上，香港《經濟日報》副社長石鏡泉就曾呼籲要以「藤條」、水管來「教小孩」。今日除了大批網友呼籲抵制《經濟日報》集團旗下的刊物以外，《經濟日報》旗下有超過百位的記者、員工也發聲明譴責石鏡泉的言論。

根據《立場新聞》報導，石鏡泉在「守護香港」集會上曾發言，呼籲集會人士用藤條對付示威者，「他們有好多武器、雨傘，我們不能用棍。家裡有沒有藤條呀？拿藤條出來！拿長一點的打小孩！」他又呼籲家中沒有藤條的，應該去五金行買水管、熱容膠條等物品來「教小孩」。

一群經濟日報集團的記者今日發表聯合聲明表示，對於石鏡泉20日公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，感到深表震驚及極度遺憾。聲明中批評，「石鏡泉更強調『我們要教仔』，聲稱『我們要力不要暴，藤條打仔怎叫暴？』如同合理化暴力行為，指鹿為馬的定義更敲起了前線記者及編輯在採訪工作及報道新聞的警號。」

聲明中指出，石的言論一出，隔日元朗就發生市民被藤條攻擊的事件，「與石鏡泉的言論不謀而合。」聲明譴責「作為新聞集團的管理層，未有譴責針對無辜平民的暴力行為，更沒有捍衛前線記者的採訪安全，反而鼓吹及煽惑施暴行為，實在令人髮指。」

聲明要求，石鏡泉應收回有關言論，並嚴格把關《經濟日報》「擁有高度誠信及專業操守，貫切提供公正持平的內容」的使命。

至本篇報導截稿前，該份聲明已有156名《經濟日報》集團旗下的員工加入聯署。而原為經濟日報旗下《晴報》撰寫專欄的藝人王喜，在臉書上發文表示，已辭掉於該報專欄寫作，「剛剛辭掉晴報專欄寫作即時生效，最後篇刊於7月23日晴報」。

〈一群經濟日報記者的聯合聲明〉全文

石鏡泉20日發言相關影片請見︰

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