反送中》譴責元朗暴力 無國界記者：警方不作為等同暴行

2019-07-22 16:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」抗爭進入第7週，今天凌晨在元朗發生不明白衣人士群集無差別毆打市民、記者等的暴力事件。無國界記者組織（RSF）今強烈譴責此事，批評執法部門不作為等同警察暴行，呼籲香港特首林鄭月娥應確保記者安全，尊重「基本法」明文保障的新聞自由。

香港「反送中」抗爭持續延燒，昨（21）白天43萬人走上街頭示威，遊行在終點站未停，首度包圍中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）。深夜，警方發射催淚彈、橡膠子彈，雙方爆發衝突。另時至凌晨1點多，一群白衣男戴白色頭盔、口罩進入元朗西鐵站內毆打市民及記者。

媒體受攻擊包括「立場新聞」記者在直播期間遭攻擊，now新聞台攝影師在採訪期間，被數名穿白衣男子襲擊，攝影機更被擲出車站外粉碎等。另TVB前主播柳俊江也掛彩，滿頭鮮血緊急送醫，頭部縫了8針，手腳也縫3針，身上並有多處瘀傷。

媒體報導指出，白衣男持鐵器聚集及打人的同時，防暴警察就在附近，但遲遲沒有出現在群毆現場，讓外界質疑警方是否與白衣人聯手。一直到凌晨4點左右，白衣男散去後，警方才進場拉封鎖線。至上午7點的統計，已45人受傷，其中1人生命垂危、5人受重，都在急救中。

無國界記者組織（RSF）今天對此表示，強烈譴責記者在香港元朗受到暴徒的惡意攻擊，RSF強調，香港執法部門刻意忽略保護記者的職責，這種不作為，等同於警察暴行再度發生。

無國界記者組織並再次呼籲林鄭月娥，應確保在第一線報導示威記者的安全，並尊重「香港基本法」明文保障的新聞自由。

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