伊斯坦堡市長重選 執政黨2度敗選重創總統艾多根聲望

2019-06-24 00:40

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡23日再度舉行市長選舉投票，結果在開出的94.5%的選票中，反對黨共和人民黨（CHP）的候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）以53.6%的得票率領先執政黨正義發展黨（AKP）候選人、前總理尤迪倫（Binali Yildirim）的45.4%，確定當選，尤迪倫隨即向伊瑪莫魯道賀。

土國總統艾多根的正義發展黨在3月底的第一次投票中以1萬3千餘票的微幅差距敗給反對黨共和人民黨，為25年來首度讓出伊斯坦堡市長寶座。艾多根隨後以選舉違規等理由，要求重新選舉，土國最高選委會上月初裁定艾多根勝訴，23日的重新投票則被視為是艾多根的重大考驗。

49歲的CHP伊斯坦堡市長候選人伊瑪莫魯在最高選委會裁定3月底的選舉無效時已就任市長18天。該裁定引發外界對於土國民主程序，以及艾多根是否可能接受再一次敗選的質疑。艾多根於1994年擔任伊斯坦堡市長，他的政治生涯路於此展開。

人口1500萬的伊斯坦堡每年吸引數百萬名觀光客，是土耳其的商業與文化之都，橫跨歐亞大陸的伊斯坦堡佔2017年土耳其國民生產毛額（GDP）的31%。艾多根23日前往一所郊區學校投票時，受到支持者包圍，他說：「我相信選民會為伊斯坦堡做出恰當決定。」

再度披掛上陣的伊瑪莫魯聚焦於城市貧窮以及土國經濟退的議題，他也批評土國當局利用公共契約綁樁。艾多根政府否認該指控。執政黨候選人、63歲的前土國總理尤迪倫在選戰期間努力解釋重新選舉的必要性，他承諾改善伊斯坦堡的基礎建設與公共服務。在2度敗選後，尤迪倫說，事實證明土國的民主程序運作良好。

在伊斯坦堡亞洲區的一個投票所外，43歲的機械工程師亞斯穆特說，最高選委會宣告第1次投票無效的裁決讓她覺得生活在「沒有公義」的國家，她票投伊瑪莫魯，希望市政府「以責任感戮力從公」，55歲的家庭主婦坡勒說，執政黨政府將伊斯坦堡治理得宜，3月的選舉就是對執政黨「不公」才被判無效，她相信伊斯坦堡未來將更好。

這次的選舉共有21名候選人，儘管艾多根不在選舉公報上，分析家表示，這場投票是對他的重大政治考驗，總部設於紐約的風險分析公司「特尼歐情報」（Teneo Intelligence）分析家皮寇里（Wolf Piccoli）說，「第2次失敗將是艾多根的重大羞辱，並將引發一些執政老臣提出新的政治訴求」，「伊瑪莫魯是近20年來第1位可以對艾多根構成嚴重挑戰的政治人物」。

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