土耳其民主黨絕食抗議 庫德族領袖呼籲停止

2019-05-26 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕被土耳其政府羈押的庫德工人黨（Kürdistan İşçi Partisi, PKK）領袖鄂嘉蘭（Abdullah Öcalan），今（26日）透過律師，呼籲數千名支持者停止絕食行動，以維持庫德族與土耳其的和平進程。

庫德工人黨成立於1978年，目標在庫德斯坦地區建立由庫德族組成的庫德斯坦國，位於土耳其、伊拉克、敘利亞和伊朗中間，卻受到以上所有國家反對，且土耳其、美國與歐盟將其列為恐怖組織。鄂嘉蘭是庫德工人黨的創辦人與領袖，依叛國罪被處無期徒刑，關押在伊斯坦堡（Istanbul）外海的伊姆拉勒島（İmralı Adası），至今已服刑20年。

綜合外媒報導，親庫德族的左翼政黨人民民主黨（Halkların Demokratik Partisi，HDP）國會議員古雯（Leyla Guven），從去年11月8日發起絕食抗爭，同時以監獄囚犯為主的支持者共約3000人也加入行動，要求政府讓鄂嘉蘭的家人與律師能夠更頻繁的見到他。

鄂嘉蘭4天前獲准和他的兩位律師見面，也是他8年來首度見到律師，今日在伊斯坦堡（Istanbul）的記者會上，鄂嘉蘭的律師維薩爾（Nevroz Uysal）轉述他的意思，表示希望支持者放棄絕食抗爭，停止至今已逾200天的行動。而土耳其政府允許律師與鄂嘉蘭見面，可能也表示對願意對庫德族釋出善意。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法