土耳其審判政變元凶 17人各處141個加重無期徒刑

2019-06-20

〔中央社〕土耳其安卡拉一處法庭今天進行2016年失敗軍事政變審判,17名被告各處141個加重無期徒刑,包括領導政變的前空軍總司令奧茲圖克。

半島電視台(Al Jazeera)報導,加重無期徒刑是自從土耳其於2002年廢除死刑以來最嚴厲的刑罰,不僅沒有假釋機會,而且監禁條件格外嚴苛。

土耳其「每日晨報」(Daily Sabah)網站報導,包括領導所謂「國土和平會議」(Council for Peace in the Homeland)的奧茲圖克(Akin Ozturk)在內,第四高等刑事法庭分別判處17名被告141個加重無期徒刑。國土和平會議當時指揮土耳其各地士兵叛變。

土耳其廣播電視公司國際頻道(TRT World)報導,141個加重無期徒刑包括針對這些被告殺害或下令殺害139位無辜民眾,而判決139個加重無期徒刑,另外他們企圖推翻憲法秩序和下令謀殺總統,也各判處一個加重無期徒刑。

曾任總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)軍事幕僚的前陸軍上校亞茲西(Ali Yazici)今天也被處一個加重無期徒刑。2017年另案審判中有數十人因圖謀在愛琴海濱的飯店暗殺艾爾段而遭定罪,亞茲西在那起案件中已被判18年徒刑。

相關被告遭控在由葛蘭恐怖組織(FETO)軍方臥底成員發動的上述政變中佔領參謀總長辦公室,違反憲法企圖推翻政府與國會,造成251人喪生、近2200人受傷。

本案是上述失敗政變一系列案件中的主要案件,共224名被告涉案,其中176人被捕受審、35人待審期間先行釋放,包括目前流亡美國賓夕法尼亞州的FETO領導人葛蘭(Fethullah Gulen)等13人在逃。報導指出,法官可望繼續作出其他判決。

相關案件自2017年5月22日起在安卡拉郊外辛詹(Sincan)監獄內戒備森嚴的法庭開審。這個全國最大的法庭是為了上述失敗政變嫌犯進行審訊而特別設置建造,足以容納1558人。

根據司法部資料,已對2016年失敗政變提起近290起相關案件,其中261件結案,3239名被告遭到定罪。

