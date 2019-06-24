香港居大不易！「劏房」人均僅1.6坪 租金佔收入創新高

2019-06-24 00:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港地狹人稠且寸土寸金，將一間房屋加以分割租出的「劏房」，是許多艱苦人的日常居所。「全港關注劏房平台」23日公布最新調查報告，指劏房住戶人均居住面積僅有1.6坪，且租金佔收入超過4成，創下2016年開始進來調查以來新高。

香港「南華早報」、「香港01」和「明報」指出，「全港關注劏房平台」在5至6月間，透過實地測量、上門拜訪及核實等方法，蒐集觀塘、九龍城、深水埗、葵青及荃灣等地29個單位、66個劏房的樣本，包括租金、電費、居住面積等資料。這些住戶平均每月租金約5030港幣（逾2萬台幣），且有觀塘4.4坪劏房戶的租金，由去年的5800（逾2.3萬台幣）港幣增至6600港幣（逾2.6萬台幣），漲幅近14％。

調查顯示，劏房平均面積為3.7坪，人均居住面積僅1.6坪，均較公屋標準2.1坪低。此外，港府統計處3月發表的2018年12月平均工資，比去年同期上升4.1％，但劏房戶平均租金佔家庭收入41％，比去年增加5％，即每100元收入有41元用來交租。「全港關注劏房平台」幹事黃嘉浚表示，租收比愈高，住戶愈要壓縮其他生活開支，經濟負擔恐更沉重。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，部分租約條文相當苛刻，包括逾期3天未交租即斷水電，日後恢復水電供應需收取一千港幣；承租人應負責房內所有電器維修，如有損壞需在押金扣除費用等。

葵涌劏房戶何女士與8歲兒子及丈夫，以月租4000港幣（逾1.6萬台幣）租下1.9坪房間。她說，家中唯一窗口正對天井，怕有蟲鼠入屋而不敢開窗，加上長期漏水，室內潮濕不通風，「一家人吃、住、睡都在這狹窄空間，兒子還得彎腰做功課。」

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