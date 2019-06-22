台女遊香港疑似酒醉墜樓 傷重危殆搶救中

2019-06-22 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍今（22）日凌晨1時許，傳出一名來自台灣的27歲鄭姓女子疑似酒醉，自下榻飯店約20公尺高的平台墜下，重傷命危，目前送醫搶救仍未脫險境。

綜合港媒報導，目擊者發現該鄭女當時倒臥在油麻地雅翔道九龍站一家飯店旁的馬路上，儘管當時鄭女頸部、腳部都受重傷，但意識尚清楚。

警方獲報後趕抵失事地，發現鄭女身上有酒味，且現場無拾獲遺書，因此初步認定鄭女是因酒醉，自飯店約20公尺高的平台墜下，但詳細案情仍在調查中。

目前鄭女情況危殆，仍在伊利沙伯醫院搶救中。

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