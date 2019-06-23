反送中》港府不回應訴求 「624接放工」行動將癱瘓政府

2019-06-23 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕由於香港政府至今仍未完全撤回《逃犯條例》修訂，因此反送中抗爭活動還在繼續。網友在香港各大網路討論區發起，明早於金鐘政府總部外，舉行「接放工」行動，誓要癱瘓政府運作。民間人權陣線則會在26日晚上集會，稱要在G20峰會前，給予特首林鄭月娥重擊。

根據《立場新聞》報導，反送中行動鬧得轟轟烈烈，香港卻沒有任何大型電視台播報，抗爭者都是透過社交網站、網路討論區集結部署的。今天下午有網友在「連登」討論區發文，宣布要在明天早上11點，於金鐘政府總部外，進行「接放工」行動。

貼文強調，明日的「接放工」行動目的是要「癱瘓政府運作」，抗爭者表示將在「不影響法院、醫院、消防局、救援行動」的情況下，占領政府機構。

此外，民陣日前則發起在26日晚上8點，在愛丁堡廣場進行集會。民陣指出，林鄭月娥到現在都沒有回應港人的5大訴求，並且建制派試圖讓《逃犯條例》「復活」，因此民陣希望在G20峰會之前再度集結港人：「在國際壓力上再給予林鄭月娥重重一擊！香港人，頂住！」

「連登」討論區今天也出現一則「627致香港抗爭者書」，警告律政司26日晚上9點之前，如果還是不回應港人訴求，市民將在27日早上10點到中環律政中心及其他地區「觀賞建築風格」。

連登討論區624「接放工」原帖

連登討論區624「接放工」細節

連登討論區「627致香港抗爭者書」原帖

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