網民圍攻、公安上門！他現身訴說中國恐怖經歷

2019-06-22 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢曾在直播提到，朋友的哥哥在中國「被領身分證」，今（22）天有人現身說法，表示當時上臉書抱怨有「被強暴」的感受，因此遭中國人留言灌爆、登上微博熱搜，公安還上門找人，嚇得他趕緊回台，一路上心驚膽戰，直到飛機落地才心安。也因為有這樣的經歷，他表示：「我挺香港」、「反送中」、「自由萬歲」。

曾姓網友今（22）天發臉書分享，5月他出差中國考了駕照，卻被要求按壓指紋、拍照，作為大數據資料庫建檔，令他相當不舒服；事後，曾姓網友除了拿駕照，還收到一張「附有大陸公民身分證號」的台灣居民居住證，讓他感覺「被強暴」，發臉書揶揄「怎麼一夜醒來變成中國人」。

此舉卻引來中國網友圍攻撻伐，曾姓網友也不斷收到陌生私訊騷擾。發文4小時後，抱怨文被轉到中國微博，還登上熱搜榜，中國網友甚至肉搜到原PO本名，紛紛舉報他是「台獨份子」，嚇得曾姓網友打電話通知中國辦公室的同事，「如果有任何人要找我，你一定要說我已經回台灣了」，並把手機關機以防定位。

隔天，公安果然到辦公室索人，威嚇「叫那個台灣人講話小心點」。曾姓網友趕緊買最近一班飛機回台，一路上忐忑不安，過海關時擔心被拘捕，登機後害怕遇上天候不佳，班機返回中國等等。

原PO說，飛機落地那一刻，「我真的激動到差點哭了」，那瞬間強烈意識到「台灣才真的是我的家，這裡才是能真正讓我放心的地方」。事件全程約20個小時，對他而言卻如惡夢一般。

事後，中國官方仍打電話到原PO辦公室關切，甚至有不明人士到他的中國住所尋人。幾天後，6、7百則的微博轉發文全數下架，「這一切都好像沒發生過一般。」

原PO說，雖然不是犯了法律條例的罪，但大家都知道，中國的標準與一般國家不同，「所以我不知道假若香港的送中條例通過了以後，我是不是也去不了了。」

網友們回應，「恭喜你平安歸國」、「還好你平安回來了，太恐怖了，太可怕了」、「不要對中國人有太好的想像，封閉的環境日久，人的思維已經...」、「精神折磨」。

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