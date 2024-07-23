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幼兒園案柯文哲未道歉反開酸 吳靜怡：柯不要躲在蔣萬安後面

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/23 10:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市幼兒園狼師案引起社會眾怒，台北市長蔣萬安19日鞠躬道歉，由於案件發生在民眾黨主席柯文哲擔任市長期間，柯文哲日前受訪指出，道歉最簡單，但最重要是要把問題解決，及制度建立。對此政治評論員吳靜怡表示，柯文哲不要躲在蔣萬安道歉的身影後面，出來講清楚，民眾黨從黨主席、立委、秘書長都是「台北幼兒園」事件官僚怠惰下，兇手的幫兇。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲，你給我出來講清楚！「台北幼兒園」到底是不是為了當時副市長黃珊珊要選舉而被柯文哲輕輕放下，才導致20幾位小朋友受害，媒體報導2022年8月，社會局毫無作為的無視認定「評估本案成立妨害性自主案件」的結果，沒有繼續追蹤放任狼師繼續在幼兒園，為什麼周榆修前局長還好意思告訴大家柯文哲市政府已經「窮盡一切可能」，儼然說謊！

吳靜怡指出，難以想像小朋友因為你們怠惰，讓狼師跟小朋友繼續相處11個月！柯文哲好意思說如果能再重來一次！說真的，如果能再重來一次，台北人為這些小孩最好的選擇，就是不要讓你當台北市市長。

吳靜怡直言，柯文哲你不要躲在蔣萬安道歉的身影後面，出來講清楚，民眾黨從黨主席、立委、秘書長都是「台北幼兒園」事件官僚怠惰下，兇手的幫兇。

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