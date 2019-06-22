中國強拆清真寺民搬憲法抗議 官員嗆：現在是習近平的法律

2019-06-22 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕致力關注各宗教在中國受迫害情形的網路雜誌《寒冬》21日指出，中國政府在祕密通過包括「伊斯蘭教中國化五年計畫（2018－2022）」在內的新法規後，除了新疆自治區外，甘肅、寧夏、青海、河南等地的清真寺和清真標誌正在迅速消失，更有官員在執法時狂言：「現在是習近平的法律，共產黨決定的事誰也改變不了。」

據報導，青海省海東市民和縣一處在建的清真寺，在2月1日被政府強拆。當地人透露，該清真寺2016年拆遷重建時，前任縣長同意一邊施工、一邊申辦土地使用證，但現任縣長改口政府有新政策，不許建清真寺，遂以「未批先建」為由強拆。

當地穆斯林搬出國家憲法允許信仰自由與政府理論，但政府官員囂張地表示：「你說的法用不上，（中國）現在是習近平的法律，哪個人不同意拆寺，就直接關進到監獄。」官員還警告民眾，禁止在社群媒體發表任何有關拆寺的訊息，違者後果自負。據悉，該寺由當地穆斯林集資建造，強拆造成至少200萬人民幣（約910萬台幣）損失。

去年11月，河南省周口市一座清真寺所有的伊斯蘭標誌被清除，隨後被改建成老年活動中心。政府官員聲稱：「土地都是國家的，你跟共產黨是不能講理的，共產黨決定的事誰也改變不了。」

除了拆除清真寺外，商店、街道、住宅區的清真標誌也被徹底清除。例如，4月底，河南省鞏義市政府官員在當地一家回民餐廳裡，看到牆上一幅手繪清真寺圖，遂勒令老闆將畫刮除或蓋住，老闆只好用一張「社會主義核心價值觀」的宣傳畫予以覆蓋。

該餐廳顧客感嘆：「在中國就得信黨、跟黨走。一幅清真寺圖就惹得政府大動干戈，看來共產黨早已容不下伊斯蘭教！」

5月2日，鄭州市中原區一個辦事處的工作人員，以「招牌太寬太高」為由，強行將回民餐廳「楊記牛肉拉麵」帶有月牙和尖頂清真標誌的招牌拆除。店員透露，該招牌值7萬人民幣（約32萬台幣），老闆之後花費4萬人民幣（約18萬台幣）重做，但官員又稱新招牌帶有阿拉伯風格的弧形外觀，要求老闆重做成漢族樣式。

分析指出，中共「去伊斯蘭化」旨在完全同化中國下一代穆斯林，拆除宗教場所與伊斯蘭標誌，將使穆斯林難以認同自身文化與宗教。美國霜堡州立大學（Frostburg State University）歷史系教授馬海雲向《德國之聲》表示，「這個『五年計畫』的最終目的，是要創造一個純中國版的伊斯蘭教，確保中國穆斯林遵循無神論思想，減少與阿拉伯世界的連結。」

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