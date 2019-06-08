7000萬豪宅不好賣怎辦？加國夫妻神創意「辦寵物攝影大賽」

2019-06-08 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕賣房新招！國外一對夫妻想出辦寵物攝影比賽，宣傳只要花費加幣35元（約台幣828元）的報名費，就有機會可以贏得1棟價值300萬加幣（約台幣7000萬）的豪宅大獎，藉此將豪宅脫手。

綜合外媒報導，加拿大卡加利（Calgary）的一對夫妻，在2014年設計了1棟豪宅，但隨著維護與建築的成本升高導致他們入不敷出，大大影響到他們的退休生活，但卡加利的豪宅市場乏人問津，因此他們決定藉由舉辦寵物攝影大賽，將此豪宅賣出。

欲參加比賽者先至活動網站登記與繳交報名費，報名次數不限，同位參賽者可登記多次，但每次僅能上傳1張照片，報名費用為每次35元加幣，作品中可以有多隻寵物，但不能出現人類、貼圖、野生動物，得獎者來領獎時必須帶著照片中的寵物一起領獎。

評審由非營利團體的董事會擔任，該比賽參加作品的上限為10.5萬張，收滿就截止報名，若今年10月底前參加的作品未達10萬張，將會退還參賽者報名費，若有達標，將從每1000張照片中挑出1張照片進入準決賽。

除了有豪宅大獎外，該夫婦表示將選出3名亞軍作品，每位亞軍可獲得獎金5萬加幣（約118萬台幣），並將從收取的報名費中各捐贈10萬元給2個已經選好的動物慈善組織。

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