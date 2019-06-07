他10歲時上街示威 恐被沙國判處死刑

2019-06-07 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕2011年阿拉伯之春期間，10歲的穆勒塔加（Murtaja Qureiris）率領約30名兒童騎自行車上街示威，但沙烏地阿拉伯當權者可不會因為年紀小就放他一馬，穆勒塔加13歲時遭到逮捕，關押至今已滿18歲，並且面臨著死刑。

據《CNN》報導，穆勒塔加在起訴書中至少被控犯下一起罪行，也就是10歲時和兄弟阿里（Ali Qureris）一起騎單車到沙國東部城市阿瓦米亞，再由阿里朝著當地警察局投擲汽油彈。

沙烏地阿拉伯需負刑事責任的最低年齡尚不清楚，但人權觀察組織透露，該國在2006年曾向兒童權利委員會強調，刑事受審年齡已提高到12歲。沙國還曾向聯合國拍胸脯保證，不會對任何在這年齡以前犯罪的囚犯判處死刑。

然而，穆勒塔加卻正在接受一場恐怖審判，檢方指控他隸屬於極端主義恐怖組織，除了幫助製造汽油彈之外，還朝安全部隊開槍。穆勒塔加否認相關指控，並強調檢方所依賴的供詞是在脅迫下取得的。

雖然穆勒塔加的「罪行」並沒有造成任何傷亡，但沙國檢方按照伊斯蘭教法的嚴格解釋，認為他涉及了煽動等罪嫌，可能對其求處死刑。今年4月，沙烏地阿拉伯宣布處決37名男子，他們大多都是什葉派少數民族。

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