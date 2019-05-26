遭脅「強暴後碎屍丟下水道」她爭女性開車權卻入獄受虐

2019-05-26 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）在沙烏地阿拉伯爭取女性司機權利、改變男性監護制度，受當局囚禁已有一年，不但被單獨監禁，還遭虐待，包含電擊、鞭打、性暴力威脅等。

據節目《Democracy Now!》指出，哈斯洛爾是人權運動領導者，致力於解除女性開車禁令，動搖男性監護制度。2014年哈斯洛爾曾因開車被捕，但她駕駛車輛的影片受病毒式傳播。

2018年5月，當局以「破壞國家安全」為由，逮捕哈斯洛爾和另外4名女子。世界各地的人權組織呼籲釋放，至今未果。

2018年6月，沙烏地阿拉伯解除女性開車禁令。媒體稱，這是沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）使保守石油國邁向現代化的一環，但沙國長期大規模打壓抗議開車禁令的女性維權人士，讓他的改革形象蒙上一層灰。

哈斯洛爾的家人證實，她在獄中受到折磨，被鞭打、電擊、剝奪睡眠、單獨監禁、強行餵食、水刑，並受到性暴力威脅。前沙國王室顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）在拘留所對她說，「我會殺掉妳、碎屍，再把妳丟到下水道。但在那之前，我會先強暴妳」。

2019年3月，哈斯洛爾獲美國「PEN/Barbey Freedom to Write」獎項，隔月獲選為《時代（TIME）》雜誌2019年全球百位最具影響力人物。哈斯洛爾的家人說，即便她還在監獄中，這無疑是支持和肯定，「我們有時很脆弱，因為覺得沒有足夠力量可以改變事物，若能得到人們的支持會好很多。」

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