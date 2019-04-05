沙國逮捕8名倡議人士 疑打壓女權支持者

2019-04-05 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯4日逮捕了至少8名女權活動份子，有消息人士5日指出，這是自去年《華郵》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）案後，該國針對異議人士最大一次的拘捕行動，且顯然是為了打壓女權支持者。

綜合外媒報導，沙國上個月暫時釋放多位知名女權人士，包括法希（Hatoon al-Fassi）、哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）及尤塞夫（Aziza al-Yousef）等，她們因爭取女性開車、廢除男性監護人制度等活動遭起訴，還在等待法院審判。哈斯洛爾指控，她在單獨囚禁期間曾遭受性騷擾、毆打、水刑和電擊等虐待。

消息來源透露，沙烏地阿拉伯4日拘捕7名異議份子和1名懷孕的女權作家，其中醫師作家伊布拉欣（Bader al-Ibrahim）和記者艾哈達（Salah al-Haidar）擁有美國和沙國的雙重國籍，而艾哈達的母親即受審的尤塞夫。這次被捕的8人皆非第一線的維權人士，多是默默在背後支持社會改革、為女權發聲的作家或部落客。

有沙國學者表示，4日的逮捕行動似乎意味著鎮壓女權活動；美國哈佛大學沙國裔的博士生阿卜杜勒卡里姆（Nora Abdulkarim）在推特表示，得知尤塞夫被暫時釋放後幾天，就換他的兒子艾哈達被捕，「這一切都讓我心碎」，她不能理解官方的作法。

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