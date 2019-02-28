沙國姊妹被長期家暴逃難香港 恐遭遣返面臨死亡

2019-02-28 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕去年底一對沙烏地阿拉伯的姊妹，因遭到家暴及毆打，而於一趟斯里蘭卡的家族旅遊中逃跑，於2018年9月抵達香港，並同時間正申請第三國家庇護。然而二人在香港的居留期限將至，若香港入境事務處沒有予以延長，他們將在今（28）日稍晚被驅逐出境並遣返。

據《路透》報導，這對姊妹分別為18及20歲，於去年9月入境香港，並曾遭沙國外交官介入，禁止他們飛往澳洲。他們設法取得觀光簽證並入境香港，而該簽證期限僅至今日為止。為保障他們人身安全，其他的詳細身分及資料並沒有公開。

這對姊妹表示，一旦遭遣返，他們面臨死亡的機率很高。他們的律師韋智達（Michael Vidler）向《路透》說，香港入境事務處已經收到他們延長居留的請求，希望可以順利延長只到今日的期限。韋智答也發表了這兩位姊妹的公開聲明，內容提到：「我們在香港等待的每一天都戒慎恐懼，希望可以儘速離開，到願意給我們庇護的第三國家。我們急迫地懇求這能快點發生。」

香港入境事務處及沙國大使館並未給予《路透》任何問題答覆。國際特赦組織（Amnesty International）則於今日呼籲香港政府不要遣返這對姊妹，難民事務研究員休茲（Kate Schuetze）說：「他們因為受到家庭男性成員長期的家暴、虐待而逃離沙烏地，如果遣返他們，這將會引發極為嚴重的人權問題，將他們置於險地。」

這已是今年第2件沙烏地籍女性逃離沙國的案例。沙烏地阿拉伯嚴格且對女性極端不平等的社會制度，例如女性出遊或旅行必須要有「男性監護人」陪同等，這些對女性人權的侵害常引起國際關切。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/