教宗暢談中國夢 遭迫害地下教會情何以堪

2019-05-29 21:20

〔中央社〕教宗方濟各昨天在電視專訪重提中國夢，對於中梵協議後不斷傳出中國政府迫害地下教會的情形未置一詞，並稱「沒有任何問題」、「反對者只是少數」，對中國地下教友的情感是重大打擊。

中梵協議後，教廷高層屢次受訪時，雖然強調與中國政府對話的必要性，但同時也總不忘紀念中國地下教友長期的犧牲奉獻。教宗上週在「上海佘山聖母節」前夕，公開讚揚中國信徒在「艱困考驗下堅守信仰」，更被解讀是給地下教會的一大安慰。

但教宗昨天接受墨西哥電視記者專訪時表示，中梵協議受到中國信徒一致擁戴，反對的只是部分地下教會領導階層，他們感覺被排除於決策核心之外。言下之意，似乎把這些為了堅守信仰被中共關押勞改數十年的神職人員，定調成了因為戀棧主教權位而阻撓教會前進的保守派。

然而中國地下神父，過去都是因為堅守教廷指示，拒絕加入中共官派的愛國教會，才惹上殺身之禍、牢獄之災，如今教廷政權更迭，現任教宗決定對中國改以綏靖政策取代圍堵，這是當局者的政治判斷，成敗也要等歷史論斷，但若為了教宗口中的「對外政策微步進展」，輕易抹殺地下信徒在中國的血淚見證，這種「一將功成萬骨枯」換來的歷史定位，真是梵蒂岡追求的嗎？

教宗甚至用了「少數」（Minority）一詞來形容反對中梵協議者，少數屈從多數確實是現實主義的權力邏輯，但救贖靈魂的使命從不是秤斤論兩來買賣，正如聖經裡最知名的比喻，牧羊人會拋下99隻羊群，去尋找迷失的一隻。當世俗都對中國「大國崛起」趨炎附勢，除了聖彼得的繼承人，地下信徒又能仰望誰來給他們雪中送炭。

日前一群中國地下教友到梵蒂岡朝聖，他們透露，中國政府對地下教會正採取「金字塔」、「斷橋」、「鬆土」三種高壓迫害手段，透過各個擊破地下教會領袖，斷絕教會間彼此的聯繫，以及阻撓一般信徒參加聚會活動，試圖澈底讓地下教會在中國瓦解。

天主教媒體「亞洲新聞」、「天亞社」披露多段影片，中國政府在各地公然拆毀天主教聖堂、十字架，要求教堂內懸掛中共黨旗、中國國家主席習近平照片，信徒唱聖歌之前要先呼愛國口號。中共統戰部副部長王作安今年3月在中國民族報撰文強調，中國天主教堅持獨立自主自辦、自選自聖主教，中國共產黨要牢牢掌握主導權。

地下教友向中央社透露，中國地方當局有很多威迫他們加入愛國教會的「軟性」手段，例如拒絕加入的信徒，小孩就無法申請進入好學校就讀，只能去讀最差的學校，對於經商的信徒，當局會天天來查稅、查違規，查到店家無法做生意倒閉為止。

義大利宗教人權線上刊物「寒冬」27日披露，在中國人民教育出版社今年新版的小學六年級課文，聖經、上帝等字眼都被刪除，例如「魯濱遜漂流記」裡提到主角找到三本聖經，被刪減為找到幾本葡萄牙文書籍，俄國作家契訶夫（Anton Pavlovich Chekhov）短篇小說「凡卡」裡提到「看在基督的面上」，也被改成「看在老天爺的面上」。

中國網路用語「河蟹」（諧音和諧），意指中共政府常以追求和諧社會為由，屏蔽不利政權的消息。美國最新一期宗教自由人權報告，才剛點名批判中國諸般迫害宗教，教廷此時卻向世人端出一個完美無暇的中國夢，很難不讓人聯想，難道梵蒂岡也被河蟹了嗎？

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