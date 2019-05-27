中共機密文件曝光！ 全面打擊境內教會

2019-05-27 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央統戰部與公安部發送給遼寧地區政府的《依法查處境外基督教滲透專項行動工作方案》曝光！文件內要求當地機關嚴厲打擊美國、韓國在中國設立的基督教教會。

據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》報導，中共此次矛頭除了對準之前已打壓過的「耶和華見證人」和幾個韓國基督教教會，還特別點名「福音路德會」、「耶穌青年會」、「學園傳道會」、「迦南教會」、「博愛教會」、「愛心教會」等等。

機密文件顯示，政府機關必須堅決打擊涉外宗教信徒、堅決打掉涉外宗教團體在當地的宗教活動、堅決阻止信眾赴鄰近國家和地區培訓，同時還要嚴管網路傳教行為。

為了達成目標，文件建議當地政府可先派出臥底弄清這些宗教團體的底細，例如活動範圍、聚會狀況、人員組成、背景、資金、規模等資訊，並監控相關微信、QQ群組，再將所有信徒資料紀錄下來，成為「抵禦境外基督教滲透工作數據庫」的一部分，如此一來，便可展開大數據分析及時掌握教會狀況。

至於打擊行動方面，包含拘留信徒、用多種手段打擊信仰、追究刑事責任、關閉聚會場所、神學院等等，完全斷絕教會恢復宗教活動的任何可能。在每次鎮壓教會之前，還要大量地抹黑宗教團體，藉以誘導輿論的發展，讓政府的打壓行為合法化。

該機密文件的箇中精神來自於習近平抵制「境外宗教滲透」的一系列指示，例如「決不允許境外宗教勢力在我國境內形成體系」、「決不允許在宗教領域形成對抗黨和政府的勢力」等等。

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