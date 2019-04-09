中共對基督徒「熬鷹」酷刑曝光！她寒冬慘遭剝衣 長期剝奪睡眠

2019-04-09 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教不遺餘力，在眾多宗教信徒受迫的例子中，全能神教會基督徒受到的對待特別殘酷。其中，剝奪睡眠，導致受刑者精神被摧毀的「熬鷹」手段，因為不會留下痕跡而被中共警察大量採用，有報導就在近日揭露了基督徒遭「熬鷹」殘忍折磨的經歷。

根據《寒冬》報導，許多有被逮捕經驗的基督徒表示曾受到電擊、打背銬、灌辣椒水、扎指甲縫等嚴刑拷問。浙江省全能神教會一名基督徒指控，去年9月被警察逮捕後，多名警察日夜輪流審訊讓他無法睡覺，只要他一打瞌睡，警察立刻往他臉傷潑水，還恐嚇表示「有的是辦法對付你們，看誰能熬得過誰！」8日後，他的雙腿因長時間站立又腫又痛；14日後，他的精神幾乎被摧殘殆盡，還出現幻聽，最後一頭栽倒在地。

報導指出，人如果10天左右不睡就有可能猝死，「熬鷹」也一直被認為是最慘忍的酷刑之一，但中共仍時常以這種手段慘忍折磨異議人士和宗教徒。

福建省全能神教會一名女基督徒也曾受「熬鷹」拷問，她指控，警察為了逼問教會錢財下落，將她銬在凳上日夜審訊，只要一打瞌睡就敲打她的頭部，酷刑之下讓她7天沒有闔眼、進食。最後她被以「利用邪教組織破壞法律實施罪」的罪名，判處5年刑期。

刑期間，警察強迫她觀看詆毀教會的洗腦影片，更繼續剝奪她的睡眠；在寒冷的冬天，獄警更指使其他犯人剝去她的禦寒棉衣，讓她僅穿一件囚服，再用喇叭在她耳邊大吼，慘無人道的折磨讓她暴瘦，頭髮全白。

出獄後，這名女子表示中共警察的折磨，帶給她揮之不去的陰影，身體也出了各種毛病，「現在我記憶力衰退了許多，夜間也經常被嚇醒」。

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