惡劣！撞死工程師還抽菸談笑 肇事駕駛相驗拒到場遭拘捕

李男駕駛白色租賃車，高速撞飛騎機車的工程師，機車卡在車頭，過程相當驚悚。（民眾提供）

2024/03/15 11:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40歲李姓男子12日駕駛租賃車，涉嫌在台中市撞飛騎機車的30歲陳姓工程師，機車還卡在租賃車車頭，繼續往前衝近20公尺，陳男送醫腦死；李男宣稱恍神釀禍，死者家屬指控他肇事後在現場抽菸，與朋友閒聊談笑，顯得事不關己；更惡劣的是，檢警相驗遺體時，他竟不到案，檢方頗憤怒，開拘票指示警方拘捕，他已於昨天晚間被抓，目前偵訊中。

中市警局一分局調查，12日上午6時，李男駕駛白色租賃車，載著41歲的謝姓女性友人，在忠明南路、五權五街口高速行駛，30歲騎機車的陳姓工程師，當時等候紅燈中，李男竟毫無煞車，從後方撞上陳男，陳男當場被撞飛，機車卡在租賃車車頭，租賃車繼續往前衝近20公尺，驚悚過程全被監視器拍下。

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陳男送醫腦死，家屬質疑說，包括數名目擊者都說，李男在現場宛如事不關己，抽菸吃檳榔，與朋友談笑，態度頗差。

李男雖沒酒駕跡象，但警方13日通知他做筆錄，他卻食言沒有到場，且拒接警方電話，14日警方會同台中地檢署檢察官相驗遺體時，再度依涉嫌過失致死罪通知李男到場，他還是未到，值日檢察官立刻開拘票，14晚間由警方於李男位在西屯區的住處拘捕他，今天上午持續偵訊中，至於中檢是否聲請羈押，目前仍未確定。

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李男駕駛白色租賃車，高速撞飛騎機車的工程師，機車還卡在租賃車車頭。（民眾提供）

工程師的機車，卡在李男駕駛白色租賃車車頭處，租賃車又往前行駛近20公尺。（民眾提供）

李男被死者家屬指控肇事後抽菸有說有笑，他相驗時不到案，警方於昨天拘捕他。（民眾提供）

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