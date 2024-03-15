又有中國漁民落海 馬祖海巡隊助中方協尋搜救

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員14日晚間在馬祖北竿島東方5．5浬（限制水域外約2 ．1浬處）發生落海意外；馬祖海巡隊先後共派出3艘船艦與中國海警船共同搜尋落水船員。（海巡署提供）

2024/03/15 12:41

首次上稿：11:23

更新時間：12:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員14日晚間在北竿島東方5．5浬（限制水域外約2 ．1浬處）發生落海意外，中方14日深夜11點多通報連江縣政府產業發展處協助搜尋；馬祖海巡隊今天（15日）凌晨○時30分接獲通知，先後共派3艘船艦協助搜救，但尚未尋獲，海巡隊將持續搜救72小時。

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產發處長林慶豐表示，14日深夜11點多接獲中國的通報，一位中國漁船船員在馬祖北竿三連嶼附近落海失蹤，立即請漁業電台通報附近海域作業漁船協助搜救；縣府也通報馬祖海巡隊，請附近海域執勤的漁船及艦艇協助搜救。

馬祖海巡隊長洪文泉表示，海巡隊15日凌晨接獲產發處轉知通報，15日0時30分，中國籍漁船「閩連漁60911」發生一名男性船員落海，請海巡隊評估海象派艇前往協助搜救，海巡隊隨即通知線上艦艇協助搜尋。馬祖海巡隊線上PP3571巡防艇漏夜前往事發海域搜救，15日上午再增派100噸級巡防艇2艘加入搜救工作，截至目前搜救工作仍持續進行中。

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員14日晚間在馬祖北竿島東方5．5浬（限制水域外約2 ．1浬處）發生落海意外；馬祖海巡隊先後共派出3艘船艦與中國海警船共同搜尋落水船員。（海巡署提供）

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員14日晚間11時在禁限制水域外離北竿三連嶼東側約2．2浬處發生落海意外，馬祖海巡隊接獲通報，派船協助搜救，迄今尚未尋獲。（記者俞肇福攝）

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