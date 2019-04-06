中國鴨霸影片瘋傳！善心教堂遭強拆 民眾圍觀泣不成聲

2019-04-06 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教不遺餘力，統戰部嚴格要求各地方政府加強管制宗教行為。日前才傳出57.9公尺高的觀音像遭中共政府炸毀；位於中國陝西的天主教鳳翔教區千陽教堂，4日也遭強拆夷為平地，讓不少曾受惠於教堂的民眾悲痛不已。

根據港媒報導，遭拆除的教堂位於陝西貧困地區，約有2000名天主教徒，均為當地農民；該教堂除了定期舉辦彌撒、供信眾禮拜，平時更為當地民眾提供免費醫療服務，並不定時發放物資給貧困民眾。

據報導，目前尚不清楚教堂被拆除的原因，不過外界猜測，原因很可能是因為教區沒有任何神職人員與信眾加入官方組織「中國天主教愛國會」。港媒觀察員認為，暴力拆除教堂行為，可能是為了迫使主教及神父們加入官方組織，讓教區實施新宗教法規。

對此，臉書粉專「我是中壢人」在今天中午分享了相關影片，只見偌大教堂正遭怪手無情拆除，許多當地民眾聞訊到場，見到此景不禁悲從中來、泣不成聲。

許多網友看完影片後，也紛紛難過地留言說，「看了好難過」、「哭聲令人心碎」、「他們好可憐…」、「為什麼要這樣」；也有網友說，「可怕的國家，不允許任何敵對勢力入侵」、「可怕的共產黨，他們沒有道德信仰，他們信仰的是金錢教」、「這也是為什麼中國跟梵諦岡建交一直卡關的原因之一」、「沒有主權說拆就拆」、「共產黨共匪就是獨裁專制」。

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