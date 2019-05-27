首以南韓總統身分為「光州事件」道歉 文在寅：感到羞恥

2019-05-27 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕2017年上映的南韓電影《我只是個計程車司機》描述1980年5月18至27日的「光州事件」，重新喚起各界對這段往事的關注。今年已是光州事件39周年，日前南韓總統文在寅親自參與追悼會，並首度以總統身分，正式就「光州事件」向社會大眾及光州居民道歉。

綜合媒體報導，文在寅在「光州事件39周年」追悼儀式上致詞時，首度以總統的身分代表南韓政府向南韓大眾致歉。文在寅表示，他為當時政府濫用公權力的「野蠻暴力與屠殺」行為感到「羞恥」。文在寅也向受難者及其家屬致上哀悼之意，並將參與此次民主化運動的人尊稱為「真正愛國的公民」。

文在寅表示，對於矢口否認光州事件、甚至口出惡言的人，不能用「保守」或「進步」的角度，來看待「光州事件」的真相。文在寅指出，光州所保護的價值是「自由」與「民主」，「如果你不是獨裁者的後代，你就不能以其他方式去看待這件事」。

文在寅強調，1988年，在前南韓總統盧泰愚任內，就已將「光州事件」定調為一場「民主化運動」，全南韓對光州事件的意義已經達成共識，「現在不需要對光州事件的意義再有爭議了。這只是毫無意義的消費。」

2017年，文在寅剛就任總統時，曾經承諾要重新調查「光州事件」的真相，並將光州民主化運動的精神載入南韓憲法，不過由於在野黨強力杯葛而未能達成。追悼儀式上，文在寅為沒有兌現該項承諾道歉，並表示，政府將積極提供所有材料，供去年依法成立的真相調查委員會調查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法