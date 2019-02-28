228轉型正義 蘇貞昌：還有待努力

2019-02-28 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（28）日於臉書撰文表示：「轉型正義問題，20多年來已經得到適當處理」。對此，行政院長蘇貞昌下午到天母棒球場出席「台日棒球友誼大賽開球典禮」時，受訪表示，許多歷史資料到現在都仍未水落石出、真相大白，還有很多地方需要努力。

綜合媒體報導，行政院長蘇貞昌下午參加台灣Lamigo桃猿隊與日本樂天金鷲隊「2019強者對決」台日友誼賽開球典禮，蘇貞昌在開球前受訪，不忘提醒國人同胞勿忘轉型正義，也期許透過228紀念日，「讓這塊土地變得更加團結」。

對於馬英九批評民進黨政府通過促轉條例、成立促轉會是「政治鬥爭、挑起仇恨」，並認為轉型正義已經得到「適當處理」的看法，蘇貞昌回答：「今日228受難家屬還再再希望政府能加緊腳步，讓他們的家屬、先人得已平反冤屈。」

蘇貞昌說，很多的歷史資料至今仍未水落石出、真相大白，需要努力的地方還很多。228事件是這塊土地上最大的悲劇，期許國人運用各方面的智慧努力，希望能早日發掘真相、落實轉型正義，並確保不再讓國家暴力侵害人民的慘況再次發生。轉型正義的落實，會「讓這塊土地上的人民更團結，一同抵禦外侮」。

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