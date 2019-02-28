228假期做公益 嘉義女孩連3年揪團淨灘

2019-02-28 16:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市18歲女孩謝明縝，前年發起在228假期到嘉義縣布袋鎮好美里沙灘淨灘，第一年只有她和高中友人8人參加，去年不少友人呼應參與，今年連父親工作的朋友都響應，總人數已成長到約60餘人，今天一同參與的民眾清出數十袋垃圾，「希望能還給地球一個乾淨的環境」。

謝明縝是高雄大學一年級學生，她就讀嘉義女中二年級時，因有感於生物誤食垃圾、塑膠袋，也曾看到海生動物被廢棄漁網纏住死亡的影片等，興起淨灘念頭，第一年她和高中同學、友人一起到好美里沙灘撿垃圾，第二年增加到30多人。

謝明縝離開嘉義到高雄唸書後，同校同學、同齡的友人並不一定在嘉義，今年她透過社群軟體Instagram號召，透過交友圈擴大，有來自逢甲大學、嘉華中學、嘉義高中、輔仁中學等學生20多人參與；謝明縝的父親謝家興是有巢氏房屋興業店房仲，支持女兒的公益活動，和同事及家人等約40多人一同響應來撿拾沙灘垃圾，佳輪遊覽車也免費提供遊覽車幫忙接送。

今天淨灘民眾清出各式保特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、塑膠線以及漁網等垃圾，謝明縝說，因求學生活圈改變，明年考慮改在高雄舉辦，維護環境的心則不會變。

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