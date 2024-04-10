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「小林製藥」案公布兩大求償管道 食藥署曝：確實有看到關聯性！

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱說明，消費者若買到小林製藥紅麴產品或其紅麴原料製成的國內產品，可分別向台灣小林藥業客服窗口，及各製造業者的諮詢窗口聯繫。（記者邱芷柔攝）

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱說明，消費者若買到小林製藥紅麴產品或其紅麴原料製成的國內產品，可分別向台灣小林藥業客服窗口，及各製造業者的諮詢窗口聯繫。（記者邱芷柔攝）

2024/04/10 13:04

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本小林製藥的紅麴保健品疑似造成腎臟疾病問題，國內有兩家業者進口其紅麴原料，衛福部食品藥物管理署今（10日）透露，國內通報非預期反應個案累計有34例，其中有些個案「確實有看到關聯性！」食藥署也公布兩大管道，協助民眾求償。

國內有兩家業者進口小林製藥的紅麴原料，下游105家業者在食藥署官網食藥署官網公布預防性下架產品，目前累計有245項，相關產品已下架2萬4205盒。

「非預期反應通報系統」則增至34件通報，其中有小綠人認證的健康食品8件，及一般食品有26件，包含6件為民眾自日本購入的小林製藥紅麴錠。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱說明，消費者若買到小林製藥紅麴產品可有兩個管道求償，第一是持有「日本小林紅麴產品」的消費者，也就是在海外購買日本小林特定紅麴產品，可向台灣小林藥業客服窗口聯繫，諮詢退貨及退款等事項。第二是消費者使用「日本小林紅麴原料生產的國內產品」，可與各製造業者的諮詢窗口聯繫，諮詢自主回收及退款等事項，萬一無法得知製造業者窗口，可聯繫以下客服0809-026-220。

許朝凱說，購買相關產品的民眾可先行向廠商請求退貨、退款，倘未獲妥適處理，則可透過申訴程序保障權益，未來若需進入團體訴訟，食品安全保護基金可補助進行。

食藥署食品組副組長鄭維智提醒，民眾通報時，除填寫基本資訊外，應提供食用產品的批號或效期、病歷、同時所使用的其他藥物、生理檢驗檢查結果及腎臟功能系列性變化等資料，以利後續評估分析食用產品與非預期反應的相關性。

食藥署副署長林金富說，目前已從通報個案中發現，曾有個案食用相關產品後出現非預期反應，但停止食用後身體就有恢復，在公衛調查上屬於明確的因果關係，諮議會重點也會放在個案的關聯性討論。

林金富說，針對非預期反應通報本週會召開第二次的會前會，彙整通報相關資料後再提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議。

衛福部食品藥物管理署今公布兩大管道，協助民眾求償。 （食藥署提供）

衛福部食品藥物管理署今公布兩大管道，協助民眾求償。 （食藥署提供）

食藥署指出，倘未獲妥適處理，則可透過申訴程序保障權益。（食藥署提供）

食藥署指出，倘未獲妥適處理，則可透過申訴程序保障權益。（食藥署提供）

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