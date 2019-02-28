促轉會、黨產會共生音樂節擺攤 轉型正義文宣品吸睛

2019-02-28 17:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是二二八事件72週年，第7屆共生音樂節今天下午在凱達格蘭大道登場，行政院促轉會、黨產會、國家人權博物館都到場擺攤，有獎徵答發放精美文宣品，與青年朋友面對面介紹轉型正義。

據促轉會明信片設計，每個月份都有與轉型正義相關的主題，包含發生於1月的橋頭事件、2月二二八事件、3月野百合學生運動、4月四六事件、4月台灣泰源事件、6月公布的「懲治叛亂條例」、7月的台澎解嚴、8月發生的台灣原住民族正名、9月廢除刑法100條、10月江南案、11月中壢事件及12月的美麗島事件。

促轉會委員彭仁郁說，促轉會今天準備新版2019年曆、轉型正義相關的明信片、提袋來發放，希望透過互動方式，讓年輕人多了解促轉會業務，及促進社會對話，讓台灣過去發生的歷史多被年輕一代了解。

黨產會委員許有為也說，黨產會在國家人權博物館邀請下與他們一起擺攤，現場有發放黨產會酷卡及DM，向社會大眾介紹黨產會最新活動和業務。

許有為提及，黨產會現已拍攝了一些與不當黨產相關影片，由多位黨產會委員擔任解說人，放在YouTube頻道和黨產會官網上分享，民眾可透過影片了解「追討黨產如何有利於建立國家憲政秩序」。

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