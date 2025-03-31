雨繼續下！冷氣團週三減弱 清明連假首日可迎好天氣

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/31 17:27

〔記者林志怡／台北報導〕再上兩天班就是清明連假，好天氣也即將回歸！中央氣象署指出，明日仍持續受冷氣團與雲系影響，各地偏冷且有雨，週三白天起，因冷氣團減弱，白天氣溫將逐日回暖1至2度，並轉為多雲到晴的好天氣，連假首日各地白天氣溫都可達到20度以上，但連假後半將再有水氣攪局，東半部、恆春半島轉雨，其他地區多雲。

中央氣象署預報員林定宜指出，明日持續受到大陸冷氣團及華南雲系影響，北部、東北部、東部地區整日濕冷，其他地區早晚氣溫偏低，中部以北、東北部低溫僅13至15度，白天氣溫約15至17度；南部、花東地區低溫約17至19度，中部、花蓮白天可達20至21度，南部、東南部約23至27度。

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此外，明日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金門、馬祖仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；且高雄以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風力6級、陣風8級以上發生機率，中部以北、東北部、東部地區3500公尺以上高山有零星降雪機率，且可能積冰結霜。

林定宜說，這波大陸冷氣團將持續影響至週三清晨，白天起逐漸減弱，且各地水氣慢慢減少，並轉為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，白天氣溫也將逐日回升1至2度不等。

不過，林定宜提到，週四清明連假首日仍受到另一波東北季風影響，北部整日氣溫落在13至25度、中部15至26度、南部17至28度、東部16至22度，雖水氣不多，但東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他各地則維持多雲到晴的好天氣。

林定宜說，週五過後，東北季風也將減弱，雨區縮小至東半部、恆春半島，且氣溫持續回暖，週六過後水氣則將再次增加，北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲。

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

今晚至明日低溫特報鄉鎮燈號。（中央氣象署提供）

4月1日強風特報鄉鎮燈號。（中央氣象署提供）

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