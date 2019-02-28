228受難者出席72週年紀念 趙水濱憶當年遭子彈打斷手臂…

2019-02-28 17:16

〔記者周湘芸／新北報導〕二二八事件今天滿72週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，邀請4位受難者及不少受難者家屬出席。其中，趙水濱回憶道，「當時的我只是個15歲的孩子，但那些士兵卻不分好壞胡亂開槍，現在想起雖然還是會『怨嘆』，但都已經過去了。」

今年將滿87歲的趙水濱說，「當時士兵開槍，子彈貫穿家中門板打中左手臂使骨頭斷裂，但面對家門外的槍林彈雨，只能時隔2、3小時才由22歲的哥哥帶往馬偕醫院治療，手臂自此無法做粗重工作，只能打零工過活。」他說，現在想起仍像夢一場，這些紀念儀式只是希望讓下一代年輕人知道當時的歷史故事。

曾獲得「新北文化貢獻獎」，同時也是二二八事件受難者的曾仲影也描述，事件發生時，他正在電台錄製廣播節目，突然被2名軍人蒙住眼睛強押逮捕，被指控為共產黨人，審問超過10天，最終遭軍法審判，以妨礙秩序罪入獄2年。

現年86歲的方萬圡則說，事件發生時，除了當時任職的水電行老闆突然音訊全無，他也被軍警問訊、跟監，1952年更被扣押到軍法處看守所，經過長期審訊，2年後才得以釋放。

此外，92歲的陳木桂今天雖提早離開紀念儀式，但他也透露，事件發生時，他被6、7位士兵在上班途中攔下，不分青紅皂白亂踹，搶走身上現金，自己身上雖全是血水，仍半走半爬遇上一戶人家收留，才得以存活。

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