親睹228國民黨濫殺 基隆張火焰畫當年

2019-02-28 15:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆已故畫家張火焰，72年前在基隆和平島親睹國民黨軍人濫殺無辜的血腥場面，並將這段回憶一筆一畫的勾勒出來，完成「228和平島親遇記」作品，是基隆笫一幅228親歷者的驚險遭遇回憶畫，張火焰在回憶錄中寫到，場面悽慘哀呼聲不絕，天地不忍，多年過後仍心有餘悸。

張火焰1916年出生，2000年因病逝世，享年84歲，因家境貧困，小學讀到一半就輟學，到基隆港務局上班，後來日本人撤退，張火焰白手起家成立打撈公司，包括1986年華航澎湖空難、十大建設及各地港口擴建等都曾參與，在業界闖出一番名號。

張火焰過世後，他兒子張明福在平一路33巷11號老家成立張火焰紀念館，展示父親80多幅畫作，希望從畫作來緬懷張火焰人生打拚奮鬥的過程。

今天是二二八事件72週年，基隆樸素畫會向張明福借出4幅張火焰畫作到廟口夜市展出，其中一幅「228和平島親遇記」，是張火焰刻骨銘心的記實。當年1947年3月15日，基隆港大屠殺1星期後，時年32歲的張火焰在基隆和平島街上，親眼目睹國民黨軍人盤問老百姓及抓人，搜捕、濫殺台灣仕紳的情形。

張火焰在其遺作中表示，當時場面悽慘哀呼聲不絕，天地不忍，多年過後仍心有餘悸，因此將當年目睹一幕作畫，期盼那群哀呼的英靈，安息了。

「張火焰遺作精選展」即日起至3月28日，上午11點至晚上8點，在基隆市愛四路1-4號基婆舒食附設藝廊展出（阿華炒麵旁），週一公休。

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