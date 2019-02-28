父親72年前被槍殺 罹難者家屬：沒真相就沒和解

2019-02-28 10:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市改朝換代後，今天在二二八和平紀念公園舉辦「二二八事件72週年追思紀念」活動，副市長洪東煒代表市長韓國瑜出席，高雄市二二八關懷協會理事長、也是罹難者家屬的王文宏，則不滿促轉會的功能不彰。

「2019年高雄市二二八事件72週年追思紀念」活動，由鹽埕國小合唱團演唱〈美麗島〉、〈台灣翠青〉等樂曲中展開，共有1、200人參加，包括民進黨立委李昆澤、賴瑞隆、劉世芳，及7、8位民進黨及時力議員，但未見國民黨籍民代。

高雄市二二八關懷協會理事長王文宏，也是罹難者家屬，他出生剛滿月時，當時擔任鹽埕區代表的父親王平水，前往舊市府談判時，遭到彭孟緝指揮的國民黨軍隊槍殺。

王文宏回憶說，家人為了保護他，在他18歲以前絕口不提二二八，如今過了72年，還有多少人知道這段歷史真相？很多人問他，為何過了72年，還在講二二八？原因是「沒真相，沒真相就沒和解！」

王文宏也提到，蔡英文總統推動轉型正義，獲得肯定，但成立的促轉會，成立以來除了被人錄音，發生東廠事件，功能一直不彰。

洪東煒則呼籲在愛與包容的胸懷下，早日弭平族群間裂痕，珍惜台灣得來不易的民主自由。

活動最後由罹難者家屬在紀念碑前獻花，儀式簡單隆重。家屬們表示，高雄市政府雖然換成國民黨當家，希望這項活動能每年持續辦下去。

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