被中國統一會發生什麼事？10歲童精闢解答讓網友全哭了…

2019-02-19 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕被中國統一後會發生什麼事？專欄作家昨日在臉書分享他的女兒的獨到、精闢看法，讓網友感嘆，「小孩果然腦袋比很多大人們都清楚」。

專欄作家粘迪舜昨日在臉書分享與女兒的有趣對話，粘迪舜的女兒問粘迪舜二二八放假的緣由，粘迪舜簡單解釋之後，女兒竟聰慧地反問，「為什麼中國來的政府，都很喜歡殺人？」。

粘迪舜只好簡單地向女兒解釋，「因為他們不喜歡，人家老愛問問題，喜歡人家閉嘴，而死人是不會講話的」，沒想到女兒自己想了一會兒，竟蹦出了驚人的結論，「那麼，現在在中國的那個政府，如果又跑來台灣來要統治我們，我想應該也會先殺很多人，才能好好統治吧！」。

女兒的結論讓粘迪舜沮喪且無法反駁，並感嘆這個連10歲小孩都想得出來的結論，台灣竟然還有一堆成人想不到。最後看爸爸有些傷心的女兒竟安慰爸爸，「沒關係啦！到時候殺完，再放幾天紀念日就好」，讓粘迪舜無奈地在心裡大吼「我不要啊啊啊啊啊！」。

網友看到後相當有共鳴，有人留言「小孩果然腦袋比很多大人們都清楚」、「聰明的孩子」，還有人無奈地表示，「不知道該哭還是該笑啊⋯⋯」、「結論好悲傷，但很多人想不清」。

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