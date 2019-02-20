督促落實轉型正義 228大遊行週日登場

2019-02-20 17:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為悼念二二八事件72週年，台灣60多個公民團體將在2月24日週日下午再次集結，發起第三次「228.0紀念行動」，號召全民上街遊行，共同反思二二八對台灣社會影響，以「堅守正義、持續轉型」為主題，表達人民堅守正義的決心，並督促蔡政府持續推動及落實轉型正義。

「堅守正義、持續轉型」二二八72週年紀念行動由台灣基督長老教會、鄭南榕基金會共同舉辦，蔡瑞月文化基金會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會、民間司法改革基金會、台灣民間真相與和解促進會、人權公約施行監督聯盟等公民團體共同合辦，今天在蔡瑞月舞蹈社前召開記者會。

主辦單位說，遊行紀念行動將步行數個歷史場景，當天下午1點30分在當年「二二八和平日運動」演講會重要地點台北市日新國小前集合，隊伍將前進案發地點「天馬茶房」，行經「專賣局台北分局」、「台北放送局」，遊行終點站為「台灣行政長官公署」（今行政院所在地）。

紀念儀式特別規劃以手語方式「念」柏楊的詩，用「無聲」表達政治受難者及家屬說不出的心聲，也會安排口述二二八歷史、詩人李敏勇獻詩、牧師林宗正祝禱，並現場宣讀「二二八72週年紀念行動宣言」。

台灣基督長老教會總會教社幹事林偉聯指出，今年活動延續3年來莊嚴、安靜方式紀念罹難者，從二二八事件案發地走到長官公署，也會由青年發表行動宣言，讓民眾思考二二八事件對年輕人的意義。

林偉聯提及，二二八事件在全台各地、各族群都有受難者，透過紀念行動來撫平歷史傷痛、凝具台灣人團結，並促進國族認同，加害者可以被原諒，但二二八事件絕不能夠被遺忘。

鄭南榕基金會執行長涂之堯說，今年是二二八事件屆滿72週年，台灣有許多人對此無感，自由得來不易，那是許多民主前輩在威權統治時代犧牲生命、爭取自由打拚而來。

涂之堯指出，這幾年有很多爭取民主自由的前輩離開人世，面對台灣社會紛爭、中國侵略台灣野心，民眾更應該站出來表達立場，堅決告訴全世界我們是小國小民，也是好國好民。

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