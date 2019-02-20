共生音樂節228凱道登場 楊翠將談推動轉型正義經驗

2019-02-20 19:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件72週年，第七屆「共生音樂節」將於2月28日下午3點在凱達格蘭大道登場，今年主題為「眾生喧嘩」，特以音樂節、地景導覽、真人圖書館活動形式，要讓青年人重新關懷二二八事件，當天促轉會代理主委楊翠將到場現身說法，分享推動轉型正義的經驗。

台灣共生青年協會理事長李思儀今天受訪時說，今年共生音樂節從下午3點至晚上9點半，當天凱道上會架設主舞台，已邀請多個NGO團體共襄盛舉擺攤，也會將二二八事件的歷史事實放在展覽區，提供給民眾瞭解二二八歷史，並邀請專家學者來演講。

共生音樂節主辦單位規劃，2月28日參演樂團有二本貓UrbanCat、槍擊潑辣Guntzepaula、皮格子Leather Lattice、忒修斯、929樂團等多個表演團體，也安排了神秘小活動。

講座部分則邀請二二八事件紀念基金會董事長薛化元、中研院近代史副研究員陳儀深等學者，針對228事件中不同集團提出的訴求與背後動機之相關史料，及來台宣慰的前國防部長白崇禧為切點，重新省視與看待二二八事件。

李思儀指出，共生音樂節是為紀念二二八事件而成立，跨出過去只在學術界研究的面向，由發生社群發起主辦，今年已邁入第七屆，為台灣目前規模最大的二二八活動，透過音樂節吸引年輕人多瞭解台灣過去的歷史。

李思儀提及，在音樂表演過程中會穿插短講，促轉會主委楊翠已答應晚上要出席共生音樂節，將分享促轉會推動轉型正義經驗以及對二二八事件議題的想法，歡迎青年朋友到場聽音樂、聽演講及逛攤位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/