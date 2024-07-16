視察中央氣象署 賴清德關心「颱風真的要來了？」

賴總統特別詢問氣象署簡任技正伍婉華近日降雨及颱風動態。（記者羅沛德攝）

2024/07/16 12:07

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風季將至，總統賴清德今天上午至中央氣象署視察，賴清德也特別關心「颱風是不是真的要來了？」氣象署簡任技正伍婉華說，現在至未來半個月，南海海面與菲律賓東方海面會有熱帶系統，但是否影響台灣、影響程度仍要觀察大氣變化，會持續關注。

賴清德今天上午與交通部長李孟諺、環境部長彭啟明一同至氣象署視察。賴清德在致詞表示，5月進入梅雨季，7月後南部陸續有颱風，颱風到來也是大家辛苦的時候。他希望氣象署幫忙讓台灣各行各業在因應時做出最好的決定，將災害降到最小。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞後也關心起天氣狀況，總統府主辦、文化總會週末舉辦的「2024總統府音樂會」氣候如何。氣象署簡任技正伍婉華表示，目前看起來還不錯，雖然海面上有熱帶系統要形成，但當天還不會受到影響，且當天午後雷陣雨也不太會下到音樂會舉辦地點。伍婉華說，當天天氣相對穩定但熱，溫度是30度以上。

賴清德聽到笑稱，現在氣象預報已經精準可判定即使下雨也不會下到某區域，「已經區域播報精準到這種程度，超級厲害」。伍婉華則表示「希望準確，希望準確」。

賴清德也說，依他以前擔任地方首長經驗，5月前就要進行防汛準備工作，因為5月梅雨季到來、7月會有颱風，「來到氣象中心要請教伍小姐，颱風是不是真的要來了？」

伍婉華說，現在至未來半個月，南海海面與菲律賓東方海面有熱帶系統，但形成後氣流如何推動、是否影響台灣、影響各地方程度仍要觀察整個大氣變化，會持續關注。賴清德聽到也笑稱「繼續看下去」。

總統賴清德16日視查中央氣象署，了解AI氣象預報技術，同時感謝氣象署同仁的辛勞。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法