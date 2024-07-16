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藍白成立進口蛋調查小組 陳吉仲：違憲違法組織不可能會去

農業部前部長陳吉仲表示立院進口蛋調查小組是違憲違法的組織，未來若召開公聽會點名他參加，他也不會去。（記者楊媛婷攝）

農業部前部長陳吉仲表示立院進口蛋調查小組是違憲違法的組織，未來若召開公聽會點名他參加，他也不會去。（記者楊媛婷攝）

2024/07/16 11:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院經濟委員會上週在國民黨籍召委楊瓊瓔強勢運作，且國眾委員配合下，通過成立進口蛋調查小組，並由民眾黨立委張啓楷擔任召集人，農業部前部長陳吉仲今（16日）被問及是否會去參加該調查小組舉行的聽證會時直言，一個違憲、違法的組織他不可能會去參加。

國眾兩黨以國會席次優勢通過擴權修法後，繼成立鏡電視申設等爭議調查專案小組後，將國會調查權的矛頭對準進口雞蛋案，立院經濟委員會11日討論成立進口蛋執行情形調查專案小組及運作要點草案，民進黨立委陳亭妃、邱議瑩、邱志偉、賴瑞隆、蔡易餘齊聲痛批，該擴權法大法官正在審理是否違憲，而依照國眾兩黨自己通過的擴權法案第46條之二載明，裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，國眾兩黨違反自己通過的擴權法，違憲又違法，最後集體退席抗議，楊瓊瓔則於綠委集體退席後通過成立小組。

陳吉仲今出席台灣生物多樣性論壇，被問及若該調查小組舉行聽證會並要求出席時是否與會時表示，該調查小組就是一個違憲又違法的組織，「我怎麼會去參加！」對於若不前去參加，國眾兩黨立委是否會對他安以「藐視國會」罪名？他表示該結構就是違法又違憲，「難道人民可以接受嗎？」

陳吉仲表示，進口蛋的相關資料等都已經提供給檢調與監察院，甚至進口蛋的價格跟運輸成本都已經公開，絕對可以公開檢視，也不存在有暴利的問題，他也還原進口蛋的時空背景，隨武漢肺炎疫情趨緩，國內對雞蛋的需求從每天約2千萬顆增加1成到2成，最後變成每天需要的雞蛋量達2400萬顆，但國內的養雞場因難以拿到地方政府發給的新建或更新牧場證照，導致供給無法追上需求的增加。

陳吉仲表示，雞蛋無法工業化生產，而雞蛋的產業鏈從種雞、蛋中雞、蛋雞等，會受到禽流感疫情影響外，蛋雞產蛋率也容易受到天氣因素影響，例如隨著天氣越來越熱，蛋雞產蛋率就會下降，而為了平穩國內雞蛋需求，政府都會透過進口等方式調度雞蛋，或者隨著雞蛋產量增加，也會加工成保存期限較長的液蛋，這類的雞蛋進口調度達到的效益遠高於成本。

陳吉仲會後接受媒體訪問時，旁邊有不少民眾特別前來跟他致意打氣，表示陳吉仲的辛苦大家都有看到，也捨不得陳吉仲的付出卻被特定人士抹黑。

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