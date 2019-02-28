總統︰轉型正義5大任務 依法執行

2019-02-28

接見海外228遺屬表示 年中將發布新報告

〔記者蘇永耀、陳鈺馥／台北報導〕今天是二二八事件七十二週年紀念日，蔡英文總統昨接見海外二二八遺屬表示，這兩年來對於轉型正義工作，整體而言有一些突破性的進步，今年年中會發表關於二二八事件轉型正義新報告。總統也強調，轉型正義的五大任務是法律所規定的任務，行政院促轉會必須一一去執行。

蔡總統昨天這番談話，表達對未來促轉工作的期待。促轉條例規定轉型正義的五大任務包括：一、開放政治檔案；二、清除威權象徵、保存不義遺址；三、平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；四、不當黨產之處理及運用；五、其他轉型正義事項。

蔡總統昨接見「二○一九年海外二二八遺屬返鄉團」時表示，政府這兩年來對轉型正義工作比以往更用心，在完成「促進轉型正義條例」的立法，轉型正義的五大任務，都有更明確的條文可以依循、可以規範。換句話說，這是法律所規定的任務，促轉會必須一一去執行，過程中面臨一些挑戰，會努力調整工作腳步。

今頒發回復名譽證書

政府今天將舉行二二八事件七十二週年中樞紀念儀式，由蔡總統頒發回復名譽證書給政治受難者。

促轉會委員彭仁郁昨受訪認為，許多政治受難者反映「真正加害者沒有出來道歉」，台灣如要採取南非式和解，應有加害者出面認錯，社會才能真正和解。反觀台灣加害體制及其承繼者，至今仍不斷否認過去、撇清責任。

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