出席竹市228追思音樂會 柯爸：期許鄉親不再害怕與恐懼

2019-02-28 16:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府今天下午在228公園舉辦「228和平紀念日追思音樂會」，新竹市副市長沈慧虹代表巿府向受難者家屬表達慰問，台北市長柯文哲的父母親也到場，沈慧虹說，期盼受難者及家屬的悲痛能獲撫慰，用愛和寬恕促進社會的共榮共和，祈願和平的光芒，永遠照耀台灣。

下午2點28分，沈慧虹與出席追思音樂會的民眾手持白色百合花，獻花追思，為二二八事件默哀1分鐘，薔薇合唱團演唱《相思海》、《伊是咱的寶貝》、《月夜愁》撫慰人心，受難者家屬代表台北市長柯文哲的父母親柯承發、何瑞英等人也到場致意，音樂會最後敲響和平鐘聲，場面莊嚴肅穆。

沈慧虹向在場受難者與家屬表達最誠摯慰問，她說，今天是二二八事件72週年，二二八事件是台灣歷史上最悲痛一頁，而後的白色恐怖與戒嚴，更是嚴重壓迫台灣的自由、民主與人權，二二八事件所造成的傷害、烙下的傷痕，不應該被遺忘。

沈慧虹說，新竹市是多元包容、分享共好的城市，但國外落實轉型正義的經驗告訴我們，不能因為錯誤已過去就不在意，市府在228紀念公園舉辦追思音樂會，除了撫慰受難者及其家屬悲慟的心情，也期許民眾一起思考，不要讓歷史的錯誤再發生，在歷經二二八的傷痛後，大家用愛和寬恕克服傷痛，雖然眼淚還是會流，但眼淚的溫度會帶來幸福的希望，祈願這片土地上的民眾能過好生活，台灣加油、新竹加油。

柯文哲的父親柯承發說，每年參加紀念會，都回想到父親的經歷，當年父親擔任小學老師，二二八事件發生時，還庇護許多隨國軍撤退來的老師，他自己就曾在中央路躲過機關槍掃射，只是沒想到父親在清鄉工作時遭憲兵隊抓走拘禁，當年帶著飯包探望爸爸，還被拒於門外，也因這場拘禁，父親回來後一病不起，53歲就離世，留下9個孩子，家中從此不敢提二二八，這種傷痛和陰影，到現場想到還是很痛。

但柯爸也說，他比父親多活了35年，今年88歲了，二二八是台灣最不幸的事件，但希望以受難者家族的角度，期許鄉親現在都能平安過日子，不再害怕與恐懼。

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