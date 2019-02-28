228紀念會 受難家屬控流於形式 至今無加害人承認

2019-02-28 18:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕228和平紀念追思禮拜今天下午在台中公園舉行，高齡98歲、當年二七部隊隊長鐘逸人、及95歲、曾被誤判3個死刑的受難者林才壽都與會，代表林才壽致辭的２２８關懷協會理事長楊澤民呼籲，紀念不該流於形式，受害者不該被遺忘，至今看不到任加害人或其後代站出來告訴大家當時發生了什麼事，希望能有人有勇氣承擔，說明真相。

身為受害者家屬的楊澤民說，當年加害者把我父親帶走、關了好幾個月，至今沒有任何一個加害者站出來「說他做了什麼事」，更有許多受難者家屬找不到家人的屍骨、不知道父親怎麼走的「過了72年，難道一點期待也沒有？」他說，和平紀念活動要表揚寬恕與希望「但這些靈魂不該被解救嗎？」他懇求在紀念場合不要聽到再有人拍手。

長老教會舉行「228看見希望-和平追思禮拜」在下午2點28分在台中公園更樓下舉行，進行牧師與教會祈禱及詩歌祝福，受難者及家屬都與會，前國防部長蔡明憲、市長盧秀燕及立委黃國書、議員張耀中、江肇國、賴佳微、陳淑華等政治人物都到場為他們獻花致意。

鍾逸人高齡仍聲音宏亮，敘述當年228事件及二七部隊，希望世人不要遺忘；李明憲先引用前總統陳水扁的發言「228追求愛與包容，不是報仇和對立，」他認為，228是認罪、悔改、赦免與和好，也有家屬願意選擇原諒，但不是遺忘，而是瞭解歷史悲劇，要為將來帶來希望，大家都有共同的責任，把歷史悲劇能了結，

蔡明憲也說，國民黨主席吳敦義日前也說自己的父親也被關2年多，代表示他能了解，國民黨在228不是百分百沒責任。

盧秀燕最後致辭表示，228是72年前民眾為了守護土地和言論、和平而且犧牲生命、家庭，我們不能忘記，要反省並展望未來，以愛與包容，但也不該流於形式。

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