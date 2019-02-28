共生音樂節今凱道登場 籲教育部清除校園內威權象徵

2019-02-28 14:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件72週年，第7屆共生音樂節今日下午3點凱達格蘭大道正式登場，著名的饒舌歌手大支、929樂團、曾獲金曲獎最佳客語歌手的二本貓將登台演出。針對轉型正義議題，主辦單位今日呼籲，教育部應積極清除校園內威權象徵，開啟校園內轉型正義的討論。

共生音樂節今年以「眾聲喧嘩」為主標語，盼藉此讓大眾重視到，台灣社會對於二二八事件始終未能存有共識，不同詮釋立場間的對抗與交織，體現還原歷史真相工程仍須努力，社會對話仍要持續的必要。

共生音樂節主辦單位指出，今日將進行受難者唱名儀式，除了紀念前輩，呼籲大眾不要再視而不見島嶼的傷痕，也將由原住民族青年陣線施放狼煙，提醒台灣社會看見島嶼上不同族群的傷痕。

對於近日蔣介石銅像存廢議題，共生音樂節也以青年團體角度提出三點呼籲：第一、面對過去的撕裂與傷害，是這一代責無旁貸的使命。「沒有真相、沒有究責，就沒有和解」。

若真相尚未釐清，加害者尚未承認自己的錯誤，只是一昧要求受難者原諒、放下，社會和解如何可能？台灣社會應拒絕鄉愿的正義，爭取真正的轉型正義。

主辦單位提及，第二是教育部作為主管機關，應積極清除校園內威權象徵，開啟校園內轉型正義的討論，去除蔣介石個人崇拜僅是去除威權化的第一步。

「教育」是轉型正義落實的重要方法，教育部不應置身事外，行政院、中正紀念堂主管機關文化部也要加速轉型正義，正視青年世代對真理與正義的堅持與盼望。

並提醒，促轉會僅剩一年多時間，肯定促轉會勇於觸碰過去政府不敢碰觸的核心問題，例如加害者、中正紀念堂轉型、去威權化等議題。但也擔心促轉會任務結束後，台灣的轉型正義便陷入停滯。

主辦單位強調，轉型正義非一蹴可及，也沒有終點，政府應進行通盤規劃，建置讓轉型正義得以落實於教育、台灣社會的完整制度，否則轉型正義元年」將是曇花一現，更遑論落實轉型正義，促轉會也應儘速規劃促進「轉型正義落實」的各項方案，讓台灣邁向真正民主社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/